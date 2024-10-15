Латышонок рассказал, почему его жене тяжело дался переезд в Санкт-Петербург

Прошедшим летом голкипер Евгений Латышонок сменил Калининград на Санкт-Петербург, перейдя из местной «Балтики» в «Зенит», чемпион России. Голкипер рассказал, что его супруге переезд в новый город дался непросто.

«Сложно ей было, когда мы переехали. Она очень любит Калининград, ей там очень нравилось. В принципе, всё нормально. Сейчас и брата перевёз в Питер, он здесь будет развиваться», - делится вратарь для «Советского спорта».

Напомним, что Латышонок стал в «Зените» основным голкипером. Ранее он рассказал, что его поразило в Питере после переезда из Калининграда, города регионального значения.