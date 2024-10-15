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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха назвал условие, которое позволит ЦСКА бороться за медали РПЛ эксклюзив

15 Октября 2024 • 17:14 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
19.10 19:00

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «армейцев» в первой трети чемпионата РПЛ.

- Насколько серьезной для ЦСКА может стать потеря Файзуллаева, получившего травму в сборной Узбекистана?

- Он добавляет команде креативности в атаке и остроты. Если в ближайшем матче он не сможет сыграть, это будет потеря для команды.

- Жемалетдинов также травмирован. Это потеря для «армейцев»?

- Без него были одержаны победы над «Динамо» и до этого, поэтому он не является системообразующим игроком команды.

- Можно ли сказать, что старт чемпионата у команды Николича не получился, учитывая отставание от лидеров в 7 очков?

- Учитывая это отставание, конечно, но по качеству игры и тому, как ребята действуют в последних матчах, команда прогрессирует.

- Ваши слова подтверждают и результаты «армейцев». В последних девяти матчах семь побед.

- Команда находится на правильном пути. Если еще в зимнюю паузу клуб точечно усилится, чтобы поднять внутрикомандную конкуренцию на необходимый уровень, то за тройку реально будет побороться.   

- Тренер Ринат Билялетдинов заявил, что команда Николича по игре ничуть не лучше Федотова. Согласны?

- Пока схема осталась та же, футболисты приблизительно одни и те же, с учетом небольших изменений. Стилистически ЦСКА действует в одном ключе, но не так транжирит свои моменты, как в прошлом сезоне, когда «армейцы» теряли ключевые очки, уступали соперникам. Над этим серьезно поработали, а это, в первую очередь, психология. Сейчас уже нет откровенных потерь очков.

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- Следующий матч у ЦСКА на выезде с махачкалинским «Динамо». Нет тревоги за результат, ведь эта команда, например, у «Спартака» отняла очки?

- Всем известно, что махачкалинцы у себя, на поле не самого лучшего качества, при поддержке своих болельщиков, могут отобрать очки у кого угодно. Поэтому проблем ЦСКА ожидать может.

Елена Григорьевская

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