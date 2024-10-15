Латышонок назвал игрока, чью футболку хотел бы получить

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок назвал футболиста, игровую футболку которого он бы хотел получить после матча.

«Пока обменяться футболками с Акинфеевым не получалось. Звучит финальный свисток, идут рукопожатия, и уже не пересекаемся. Хочется его футболку в коллекцию», - говорит Латышонок для «Советского спорта».

Напомним, что Латышонок, воспитанник академии «Краснодара» прошлый сезон провёл в вылетевшей из РПЛ «Балтике». Прошедшим летом вратарь стал игроком «Зенита».

Ранее Латышонок рассказал, что его поразило в новом городе для жизни, Санкт-Петербурге после переезда из Калининграда.