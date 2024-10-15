Агент рассказал, сколько денег Тюкавину предлагали в Саудовской Аравии

У форварда «Динамо» Константина Тюкавина было предложение из Саудовской Аравии. Об этом рассказал его агент Алексей Сафонов. Он даже назвал размер зарплаты, который предлагали Тюкавину на Ближнем Востоке.

«Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда», - сказал Сафонов Sports.ru.

Константину Тюкавину 22 года, его действующий контракт с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2027/2028. Всего за первую команду «бело-голубых» Тюкавин провёл 142 матча, в которых забил 44 гола и отдал 28 результативных передач на партнёров.