Баринов: «Локомотив» может замахнуться на тройку сильнейших в РПЛ»

Лидер и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможностях своего клуба в рамках текущего футбольного сезона.

«На что может замахнуться этот «Локомотив»? Тройка. Мы не обсуждаем это, но после игры, когда в туре первыми сыграем, я могу зайти в раздевалку и сказать: «Ребята, на секундочку, мы сейчас на первом месте», - делится Баринов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» становился чемпионом России по футболу в 2002, 2004 и 2018 годах. Семь раз в клуб становился серебряным призёром чемпионата России и шесть раз – бронзовым. В турнирной таблице команда идёт сейчас на первом месте с 27 баллами, столько же у «Краснодара».