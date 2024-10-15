Баринов высказался о конфликте Дзюбы и Галактионова

Лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможном конфликте между уже бывшим форвардом клуба, Артёмом Дзюбой и главным тренером «Локо» Михаилом Галактионовым весной 2024 года.

«Сколько в этом правды? Вообще неправда. Я не знаю, может, они что‑то лично обсуждали, но это не сказывалось на тренировочном процессе и играх», - говорит Баринов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба играл за «Локо» с февраля 2023 года по прошедшее лето. После окончания контракта он на некоторое время стал свободным агентом. Сейчас Артём выступает в середняке Российской премьер-лиги, тольяттинском «Акроне».