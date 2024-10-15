«Жирона» побоялась покупать Тюкавина из-за украинцев – агент

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, интересовались ли футболистом клубы из испанской Ла Лиги.

«Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде ещё были и Довбик, и Цыганков. Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить», - цитирует Сафонова Sports.ru.

Константину Тюкавину 22 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают динамовца в 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «бело-голубых» 13 матчей, в которых забил четыре гола.