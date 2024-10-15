Гонду рассказал, какую татуировку сделает в случае чемпионства «Зенита»

Нападающий Лусиано Гонду из «Зенита» сообщил, что не является поклонником татуировок – футболист имеет только несколько небольших тату. В то же время аргентинец ответил на вопрос, готов ли он сделать татуировку, если «сине-бело-голубые» в сезоне 2024/2025 станут чемпионами России.

«Сделаю себе татуировку льва, ха-ха», - слова и реакцию Гонду приводит «Спорт-Экспресс».

Лусиано Гонду пополнил состав «Зенита» в конце августа. В шести матчах за питерский клуб аргентинский нападающий записал на свой счёт четыре гола.

Добавим, что на текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.