Мостовой после выписки дал комментарий о стажировке в «Спартаке»

Александр Мостовой, который хочет начать тренерскую карьеру, во время октябрьской паузы на матчи сборных должен был пройти стажировку в «Спартаке». Впрочем, известный в прошлом футболист в начале месяца был госпитализирован из-за камней в почках. Во вторник Мостовой был выписан. Экс-игрок «Сельты» дал комментарий по поводу пропущенной стажировки.

«Свяжусь с Сашей [Самедовым], узнаю, что там. Но я спокойно отношусь. Важнее здоровья нет ничего. Ничего страшного, посмотрим», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.