Дмитрий Черышев: «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство»

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о том, способно ли московское «Динамо» финишировать в тройке призёров в этом сезоне.

— «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство с [таким] бюджетом и подбором игроков. Тройка лидеров — это минимум, за который должно бороться «Динамо», — заявил Черышев Metaratings.

По итогам 11 сыгранных матчей «Динамо» занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 20 набранных очков.

Соперником «Динамо» в предстоящем матче станет «Рубин». Игра 12-го тура РПЛ пройдет 20 октября в Казани. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.