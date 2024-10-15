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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Черышев: «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство»

15 Октября 2024 • 15:45 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
20.10 19:00

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о том, способно ли московское «Динамо» финишировать в тройке призёров в этом сезоне.

— «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство с [таким] бюджетом и подбором игроков. Тройка лидеров — это минимум, за который должно бороться «Динамо», — заявил Черышев Metaratings.

По итогам 11 сыгранных матчей «Динамо» занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 20 набранных очков.

Соперником «Динамо» в предстоящем матче станет «Рубин». Игра 12-го  тура РПЛ пройдет 20 октября в Казани. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Черышев

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