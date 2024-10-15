В «Пари НН» прогремел скандал

Форвард «Пари НН» Николоз Кутателадзе был отстранён от основной команды.

Как стало известно Legalbet, между Кутателадзе и заместителем спортивного директора «Пари НН» Владимиром Рыковым случился конфликт. По данным источника, Рыков несколько раз в грубой форме заявлял, что уровень Кутателадзе не соответствует амбициям «Пари НН». На этой почве между сторонами возник конфликт, который завершился переводом Кутателадзе в дубль за оскорбление Рыкова, сообщает источник.

В текущем сезоне 23-летний грузин принял участие в пяти матчах за основную команду и записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт Кутателадзе с «Пари НН» рассчитан до середины 2026 года.