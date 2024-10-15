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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци упрекнул агентов Сперцяна

15 Октября 2024 • 15:17 Комментировать

Футбольный функционер Франко Камоцци считает, что агенты атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна не справляются. По словам Камоцци, Сперцян уже должен был уехать из Российской премьер-лиги в более статусный чемпионат.

«Я считаю, что агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу. Почему он до сих пор играет в РПЛ? Ему уже давно следовало уехать в европейский клуб», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Сперцяна в 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 17 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян ещё теги
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