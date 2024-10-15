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Ребко: «Станковича есть за что критиковать»

15 Октября 2024 • 15:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Экс-футболист «Спартака» Алексей Ребко поделился мнением о том, есть ли за что критиковать главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

«Критиковать всегда есть за что. Никто не идеален. Игра с «Локомотивом» это показала. Так что надо прибавлять во всем и всегда», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» в летнее межсезонье, подписав контракт с клубом на два года.

После 11 туров «Спартак» занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Станковича 19 набранных очков.

19 октября «красно-белые» примут на своем поле «Краснодар». Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.

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