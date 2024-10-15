Агент назвал мечту Роши в ЦСКА

Агент Игор Кампеделли, который работает с защитником ЦСКА Виллианом Рошей, высказался о мотивации бразильского футболиста в московской команде.

«Роша хочет продолжать помогать команде добиваться побед. Защитник проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию. Виллиан рад, что команда горит желанием и борется за титул. Он мечтает стать чемпионом с ЦСКА», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. С тех пор бразильский футболист провёл за московскую команду 82 официальных матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и шесть голевых передач на партнёров.

На текущий момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марко Николича отстаёт на семь очков.