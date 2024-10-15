Ребко заявил, что финиш «Спартака» вне тройки станет провалом

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко ответил на вопрос, станет ли провалом финиш «красно-белых» за пределами призовой тройки.

«Считаю, что это, конечно, неудовлетворительный результат. Были потрачены приличные деньги, подобраны квалифицированные футболисты», — цитирует Ребко портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ни болельщики, ни сам «Спартак» не примет такого результата.

По итогам 11 туров подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 19 набранных очков.

В ближайшем туре «красно-белым» предстоит принять на своем поле «Краснодар».