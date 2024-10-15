«Чуть с ума не сошёл»: Латышонок рассказал, что его шокировало в Санкт-Петербурге

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок поведал о том, что его удивило в Санкт-Петербурге. По словам футболиста, его шокировали цены на аренду жилья.

«Честно говоря, я чуть с ума не сошёл от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру – и это просто катастрофа», - цитирует Латышонка «Советский спорт».

Латышонок отметил, что хотел найти квартиру рядом с базой, и ему попалась двухкомнатная квартира за 70 тысяч рублей. При этом жильё было пустым и некачественным.

«Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi», - сказал Латышонок.

В итоге Евгений Латышонок снял жильё в 15 минутах пути от клубной базы.

В летнее трансферное окно Евгений Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики». С тех пор голкипер провёл 12 матчей, в которых пропустил шесть голов. Латышонок является основным вратарём «Зенита», и в сентябре он дебютировал за национальную сборную России.

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