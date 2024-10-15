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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костылев: «Николич прививает ЦСКА современный футбол» эксклюзив

15 Октября 2024 • 14:49 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
19.10 19:00

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «армейцев» в первой трети чемпионата РПЛ.

- Можно ли сказать, что старт чемпионата у «армейцев» не получился, учитывая отставание от лидеров в 7 очков?

- Не сказал бы, что старт у ЦСКА не задался. Команда постепенно росла в своей игре с начала сезона. И вливалась свежая кровь. Появились свои молодые ребята. Считаю, что команда находится на правильном пути. А рвать со старта вперед, как показывает практика, не лучший вариант.

- Насколько серьезной для ЦСКА может стать потеря Файзуллаева, получившего травму в расположении сборной Узбекистана?

- Это хороший футболист. Сейчас не много таких созидателей можно увидеть. И не только в чемпионате России. Такие футболисты в дефиците. Потеря Файзуллаева из-за травмы будет ударом для ЦСКА. Он ведь является связующим звеном между атакой и обороной. Это взаимодействие может прерваться, если Николич не найдет, как компенсировать потерю этого игрока.  

- Жемалетдинов также травмирован. Это потеря для «армейцев»?

- Это тоже весомая потеря. Жемалетдинов – это боец, который берет на себя многое в игре. Он как лидер, за которым идут молодые ребята.

- Известный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что команда Николича по игре ничуть не лучше Федотова. А вы как считаете?

- Считаю, наоборот. У Николича совсем другой вкус. Он прививает ЦСКА современный футбол. Не думаю, что это простая вещь, которую можно быстро наиграть. Но пока ЦСКА уверенно двигается вперед в этом направлении.

- То есть, футбол Николича вам нравится больше чем тот, в который играла команда Федотова?

- Да, конечно. 

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- Следующий матч у ЦСКА на выезде с махачкалинским «Динамо». Нет тревоги за результат, ведь эта команда, например, у «Спартака» отняла очки?

- Чем больше в РПЛ будет крепких команд, тем лучше. «Динамо» - это добротная, средняя команда. И ждать можно любого результата. Тем более, что в футболе все бывает, и фавориты нередко проигрывают.

- Значит, вы допускаете потерю «армейцами» очков на выезде?

- Не стоит гадать об этом. Всем нужна победа. У «Динамо» будет такое же желание. Тут уж кому больше повезет. Можно создать десять моментов и не забить, а соперник воспользуется единственным шансом. А у ЦСКА сейчас состав будет не оптимальным.

Елена Григорьевская

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