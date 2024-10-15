Агент назвал главную причину, по которой Тюкавин не перешёл в «Зенит»

Нападающий Константин Тюкавин мог перебраться из «Динамо» в «Зенит». Агент Алексей Сафонов ответил на вопрос о главной причине, по которой трансфер игрока в питерский клуб не был совершён.

«Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: «Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о «Зените», - наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если «Зенит» не двинулся бы с 18 миллионов», - цитирует Сафонова Sports.ru.

По словам Сафонова, «Зенит» предлагал за Тюкавина 18 миллионов евро, в то время как «Динамо» требовало на 2 миллиона больше. При этом агент отметил, что видел нежелание Тюкавина переходить в питерскую команду.

В сезоне 2024/2025 Константин Тюкавин провёл 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса.