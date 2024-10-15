Мостовой покидает больницу

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой сообщил хорошие новости – его выписывают из больницы. О госпитализации экс-игрока «Сельты» стало известно в начале октября. Мостовой оказался на больничной койке из-за камней в почках.

«Ура, меня выписывают. Так что до скорой встречи всем. Я жив, здоров, чего и вам желаю», - цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

Ранее Александр Мостовой говорил, что его тренерская стажировка в «Спартаке» из-за госпитализации подвисла. Московский клуб недавно анонсировал стажировку Мостового, желающего в скором времени начать тренерскую карьеру.