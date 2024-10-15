«Пари НН» объявил об уходе из клуба защитника Дмитрия Живоглядова. Стороны договорились о расторжении трудового соглашения по обоюдному согласию.

За «Пари НН» Живоглядов выступал с лета 2023 года. С тех пор защитник поучаствовал в 17 матчах и записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. Теперь 30-летний футболист обрёл статус свободного агента.

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Пари НН» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 11 очков (три победы, две ничьи, шесть поражений). Недавно новым тренером нижегородцев стал Виктор Ганчаренко.