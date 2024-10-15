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«Никто не тянет»: Агент Тюкавина пожаловался на оборону «Динамо»

15 Октября 2024 • 13:47 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим Константином Тюкавиным, высказался о защитной линии «Динамо». По словам Сафонова, у него имеются вопросы к комплектованию состава команды.

«У меня есть вопросы по комплектованию команды. У «Динамо» есть защитники уровня борьбы за чемпионство? Майсторович хорошо начал, а кто ещё? Никто не тянет. Кто-то не бежит вообще, а кто-то уже не может бежать», - цитирует Сафонова Sports.ru.

Сафонов отметил, что на месте «Динамо» он отпустил бы Фабиана Бальбуэну в Бразилию, когда такое предложение было.

«Динамо» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати прошедших турах чемпионата команда Марцела Лички смогла раздобыть 20 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Фабиан Бальбуэна Константин Тюкавин Милан Майсторович ещё теги
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