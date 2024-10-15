Футболист «Зенита» заявил о готовности прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Футболистам часто задают вопросы об их затратах. Как правило, игроки Российской премьер-лиги называют большие цифры, когда рассказывают о своих потребностях. А вот голкипер «Зенита» Евгений Латышонок оказался скромным – он готов прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

По словам Латышонка, если бы он жил один в своей квартире, то мог бы тратить минимальное количество денег.

«Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и всё. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крёстной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше», - цитирует Латышонка «Советский спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно Евгений Латышонок перебрался в «Зенит» из «Балтики». Именно Латышонок стал основным голкипером питерской команды в нынешнем сезоне. В сентябре вратарь дебютировал за сборную России.