Латышонок поделился эмоциями от попадания в сборную России

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопрос по поводу своих впечатлений от вызова в национальную сборную России. По словам футболиста, в расположении сборной он испытывает гордость.

«Только гордость. Очень хотел этого, всю жизнь к этому шёл, и приезжать сюда – одно удовольствие», - цитирует Латышонка «Советский спорт».

Латышонок добавил, что он не мог поверить, что смог дойти до уровня сборной России.

Напомним, что Евгений Латышонок дебютировал за сборную России в сентябре, когда команда проводила товарищеский матч против Вьетнама. Команда Валерия Карпина тогда выиграла со счётом 3:0, а Латышонок провёл на поле весь второй тайм.