В сборной Узбекистана дали комментарий по состоянию Файзуллаева

Шерзод Игамбердиев, менеджер сборной Узбекистана, дал комментарий по поводу атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Ранее стало известно о том, что футболист ЦСКА получил ушиб на одной из последних тренировок.

«Аббос отлично себя чувствует, с ним всё хорошо. Всё нормально, Файзуллаев примет участие в сегодняшнем матче сборной», - цитирует Игамбердиева Sport24.

Во вторник сборная Узбекистана проведёт матч против ОАЭ. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.