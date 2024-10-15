Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал команды, которые будут вести борьбу с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» за чемпионство.

«Я считаю, что шесть команд будут бороться за чемпионство. И «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо» тоже будут участвовать в гонке. Так что там разрыв не очень большой, а по игре они примерно все одинаковые. Вот эти команды будут разыгрывать призовые места», - сказал Гладилин.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар» с 27 очками, столько же у «Локомотива», но он идёт вторым. Тройку лучших замыкает «Зенит» с 26 очками.