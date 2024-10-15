Гонду объяснил, почему играет за «Зенит» без фамилии на футболке

Новичок петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, почему предпочитает играть без фамилии на футболке.
«Мне красивее кажется имя на футболке. И людям проще произносить так. Меня во всех командах называют Лучи или Лучо, так что в «Зените» - я Лусиано», - приводятся слова аргентинского нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Лусиано пополнил ряды «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно. Чемпион России приобрел нападающего у «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне Гонду провел шесть поединков за «Зенит» и отметился четырьмя забитыми мячами.
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