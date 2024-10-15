«Динамо» Махачкала готово играть с «Реалом» и «Барселоной» в Суперлиге

Авторы Суперлиги планируют запустить проект в следующем году, хотя из грандов идею открыто поддерживают только «Реал» и «Барселона». Гаджи Гаджиев, который занимает пост президента в махачкалинском «Динамо», заявил о готовности клуба выступить в этом соревновании.

«С удовольствием поучаствовали бы в Суперлиге, ха-ха!» - слова и реакцию Гаджиева приводит Sport24.

Говоря серьёзно, Гаджиев сообщил, что проект Суперлиги вызывает у него сомнения, учитывая протесты многих статусных клубов.

Напомним, что в 2021 году о запуске Суперлиги объявили 12 топ-клубов Европы. 9 из них быстро отказались от проекта, учитывая протесты фанатов. «Ювентус» вышел из Суперлиги позже.