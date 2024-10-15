Радченко оценил вероятность приглашения клубов из России в Суперлигу

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном приглашении российских клубов в Суперлигу Европы.

«Многие хотят возвращения российских команд в такие турниры. Возможно, нас действительно пригласят. Многое будет зависеть от внешних факторов, но мы готовы», - передает слова Радченко Metaratings.ru.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совестным решением ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги лидирует «Краснодар» после 11 туров. На второй строчке находится «Локомотив», а топ-3 замыкает «Зенит».