Латышонок объяснил, почему выбрал «Зенит»

Российский вратарь Евгений Латышонок высказался о своем переходе в петербургский «Зенит».
«Хотел перейти именно в «Зенит», потому что это чемпион страны. Это просто мечта - перейти в «Зенит». «Спартак» тоже большой клуб России, но у меня душа лежала к «Зениту», - приводит слова голкипера «Советский Спорт».
Напомним, что 26-летний вратарь присоединился к петербургскому клубу в летнее трансферное окно. Он подписал с «сине-бело-голубыми» четырехлетнее трудовое соглашение. Рыночная стоимость Латышонка составляет 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне РПЛ Евгений сыграл 11 матчей и пропустил четыре мяча.
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