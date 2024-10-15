Булыкин выступил за ужесточение лимита на легионеров

Бывший форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно лимита на легионеров в Премьер-лиге.

«Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится. Поэтому сделал бы лимит прежним - 6 иностранцев на поле максимум», - приводятся слова Булыкина на страницах «РБ Спорта».

В данный момент в заявке команд на сезон может быть не больше 13 легионеров и не меньше 12 футболистов с российским гражданством. При этом одновременно на поле могут выйти не больше восьми иностранных игроков.

В чемпионате страны лидирует «Краснодар». Далее следуют столичный «Локомотив» и «Зенит».