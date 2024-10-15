Медведев отреагировал на слова Глушенкова о пиве

Александр Медведев, являющийся председателем правления петербургского «Зенита», прокомментировал слова полузащитника команды Максима Глушенкова о пиве.
«Использование качественного пива для восстановления водного баланса - это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», - приводит слова руководителя Metaratings.ru.
Ранее Глушенков рассказал, что после матча может выпить литр пива.
В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний полузащитник провел семь поединков, отметившись семью голами и одной результативной передачей.
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