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Медведев высказался о восстановлении Волкова, повредившего «кресты»

15 Октября 2024 • 10:36 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался о состоянии травмированного защитника Сергея Волкова. Игрок повредил крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок.

«Волков приступил к восстановлению. Восстановление после «крестов» - это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний защитник провел шесть поединков, не отметившись голевыми действиями. По итогам 11 туров «Зенит» занимает третье место в таблице.

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