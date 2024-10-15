Медведев рассказал об уходе Илича из «Пари НН»

Страж ворот «Пари НН» Никита Медведев в беседе с журналистами рассказал об уходе из команды сербского специалиста Саши Илича.

«Дружески расстались. Он ко всем подошел и поблагодарил. Отставки случаются в футболе. Это не редкость. Но жизнь продолжается. Наша задача - выходить на поле и побеждать», - приводит слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новым главным тренером нижегородской команды был назначен Виктор Ганчаренко. По итогам 11 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 11 баллов и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ «Пари НН» сыграет с «Ростовом».