Гонду оценил игру «Зенита» в этом сезоне

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Всегда есть, что улучшить. Возможно, мы не достигли того уровня игры, который можем и хотим показывать. Турнир длительный, мы верим в свои силы и всегда поддерживаем друг друга», - приводятся слова аргентинского форварда на страницах Bobsoccer.
После 11 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 26 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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