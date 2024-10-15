Гонду оценил игру «Зенита» в этом сезоне

«Всегда есть, что улучшить. Возможно, мы не достигли того уровня игры, который можем и хотим показывать. Турнир длительный, мы верим в свои силы и всегда поддерживаем друг друга», - приводятся слова аргентинского форварда на страницах Bobsoccer.