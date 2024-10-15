Форвард «Зенита» Гонду назвал цель на сезон

Аргентинский форвард Лусиано Гонду рассказал о своей цели в петербургском «Зените» на этот сезон.

«Какая личная цель как бомбардира? Точное количество мячей не назову. Но я поставил себе цель - стать лучшим бомбардиром РПЛ», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Лусиано пополнил ряды петербургского клуба в конце августа. Он перебрался в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс». Сумма сделки составила 12 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Гонду провел пять поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча. По итогам 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в таблице РПЛ.