Нападающий «Зенита»: «Хочу выступать за «Барселону»

«Зенит» - сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Но у меня есть мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».