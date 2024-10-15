Нападающий «Зенита»: «Хочу выступать за «Барселону»

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, в каком европейском клубе хочет играть.
«Зенит» - сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Но у меня есть мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Гонду пополнил ряды петербургского клуба в летнее трансферное окно. «Сине-бело-голубые» приобрели нападающего у «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне Лусиано провел шесть поединков за «Зенит» и отметился четырьмя забитыми мячами.
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