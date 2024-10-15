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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медиалига стала площадкой для футбольных пенсионеров

15 Октября 2024 • 09:17 Комментировать (1)

О том, что в медиафутболе играют блогеры и прочие медийные личности, вероятно, следует забыть. Нет, это иногда всё же случается, но, как правило, между собой бьются футболисты с хорошей школой. Более того, в последнее время в медиафутболе оказывается всё больше игроков с опытом игры в РПЛ.

Анатолий Катрич из «Амкала» успел поиграть за «Динамо», «Краснодар» и «Урал», опытный опорник Артур Рябокобыленко играл в «Амкале», а центральный защитник Илья Скроботов сыграл 4 игры за «Зенит» и успел забить «Динамо». Дмитрий Ефремов и вовсе имеет в активе опыт игры в Лиге чемпионов за ЦСКА, причём в стартовом составе. Сейчас он зажигает в МФЛ, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.

За один из самых популярных клубов МФЛ 2Drots выступают Алан Гатагов, немного поигравший за «Амкар» Алексей Курзенёв, выходивший за «Ростов» Данила Прошляков, сыгравший 4 матча за «Спартак» Игорь Леонтьев, а также Антон Терехов, поигравший за «Динамо» и «Крылья Советов». Особенно сейчас выделяются Леонтьев и Терехов. Последний, например, забил классный гол со штрафного в Кубке России.

В составе Fight Night можно выделить опытного Андрея Горбанца, а также Александра Шешукова и Романа Павлюченко, которые, правда, выступали совсем мало в этом сезоне. Чуть больше сыграл бывший форвард «Ростова» Александр Алхазов, успевший отдать голевую передачу.

За команду Михаила Литвина Lit Energy не без успеха выступает бывший игрок сборной России и «Ахмата» Андрей Семёнов, успевший за неё отличиться. Сильнее РПЛ представлена в Rocket Team. За неё успешно играют Арсений Логашов, Фёдор Кудряшов, Евгений Гапон и Максим Барсов.

Солидный подбор у клуба Басты «СКА-«Ростов». За него играют Кирилл Набабкин, Владимир Гранат, Денис Глушаков и Юрий Жирков, которые провели немало матчей и в сборной России. Также можно отметить бывшего игрока «Оренбурга» и сборной Беларуси Михаила Сивакова. А в «Титане» «капитанит» внук великого Виктора Шустикова Сергей Шустиков, как и дед поигравший за «Торпедо».

За «Чисто Питер» уже успел забить Владимир Дядюн. Также за команду заявлены Анатолий Тимощук и Павел Погребняк, но они на поле пока не выходили. Немало игроков, поигравших на самом высоком уровне в «Родине Медиа». Один из её президентов Дмитрий Тарасов и сам регулярно выходит на поле. Также в команде Александр Будаков, Евгений Макеев, Евгений Алдонин, Владимир Лобкарёв, Эльдар Низамутдинов, Андрей Панюков и Руслан Камболов.

Ещё больше маститых футболистов в команде Азамата Мусагалиева. За «ФК 10», не так давно игравший с «Краснодаром» в товарищеском матче, выступают Евгений Помазан, Пётр Тен, Владислав Пантелеев, Брайн Идову, Никита Чичерин, Игорь Киреев, Павел Голышев, Владимир Обухов. Недавно за клуб был заявлен Мацей Рыбусь, который успел провести 2 игры, но заявил, что зимой планирует вернуться в большой футбол. Наконец, в составе действующего чемпиона Медиалиги Broke Boys можно выделить Максима Майровича, становившегося чемпионом Европы в составе молодежной сборной России, Антона Соснина и Павла Яковлева. Ну а действующим играющим тренером является Виталий Дьяков, выигрывавший с «Ростовом» Кубок России.

Для ряда футболистов Медиалига стала отличной возможностью продлить свою футбольную жизнь. Уровень нагрузок в любом случае не такой серьезный, как в профессиональном футболе, практически нет изнуряющих переездов, так что всё больше игроков выбирают медийный, а не профессиональный футбол, делая его тем самым заметно сильнее. Поэтому в МФЛ, помимо накала страстей, зачастую можно увидеть довольно качественный футбол.

Сергей Румянцев

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Ска Ростов-На-Дону медиалига Fight Nights ФК 10 Broke Boys Lit Energy ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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KLINSMANN
15 Октября 2024 в 09:40
прикольно не знал про Жиркова
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