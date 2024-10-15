Мостовой объяснил, почему негативно относится к Слуцкому

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему негативно относится к Леониду Слуцкому, который сейчас работает в чемпионате Китая.

«Он неправильно ведёт себя по отношению к тем людям, которые футболу отдали многие годы жизни. Его высказывания были просто противны. Поэтому я так резко отвечал», - высказался Александр на ютуб-канале Олеси Серёгиной.

Напомним, что в настоящий момент Слуцкий занимает пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа». До переезда в чемпионат Китая он поработал в казанском «Рубине», московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и других клубах.