Николич назвал игрока, который может стать новым капитаном ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Марко Николич рассказал, кто может заменить вратаря Игоря Акинфеева в роли капитана команды.
«Обляков из тех футболистов, у которых есть суперкачества. Он для меня является капитаном команды после Игоря Акинфеева, в будущем точно», - высказался специалист в эфире «Футбол России».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Обляков провел 11 поединков. 26-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
После 11 туров чемпионата страны ЦСКА набрал 20 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.
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