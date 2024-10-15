Гладилин раскритиковал работу Черчесова со сборной Казахстана

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов терпит фиаско у руля казахской сборной, он провёл четыре матча, но команда не то, что ни разу не выиграла - она даже не забила ни единого мяча. Известный отечественный специалист Валерий Гладилин беспощаден к Черчесову - он считает неудачи казахской сборной ответственностью наставника.

- Черчесов пошел в хорошую команду: Казахстан добился хорошего результата при Адиеве, костяк сборной был. Он пришел не на пустое место, а в команду, которая была сформирована. Раз нет результата — где‑то были допущены просчеты, - цитирует слова Гладилина «Советский Спорт».

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года.