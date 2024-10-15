​Сёмин: «Динамо» не играет хуже, чем в прошлом году»

В прошлом году московское «Динамо» выбилось в претенденты на чемпионский титул - бело-голубые сохраняли шансы на него вплоть до последнего тура. Но сейчас дела идут похуже - в настоящий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Тем не менее, известный отечественный специалист Юрий Сёмин не считает, что игра москвичей померкла по сравнению с прошлым сезоном:

- Я бы не сказал, что «Динамо» в этом году играет хуже, чем в прошлом. В этом сезоне команда показала несколько хороших игр, а к причинам неудач я могу отнести частый отъезд южноамериканских футболистов, - цитирует слова Сёмина Metaratings.ru.