​Колыванов назвал фаворитов чемпионата

В конце недели в российском чемпионате состоятся матчи двенадцатого тура, это будет означать приближение к экватору турнира, и бывший российский футболист, ныне наставник, Игорь Колыванов, поделился мнением о фаворитах чемпионата.

По его словам, три лидирующих сейчас клуба с высокой долей вероятности сохранят свои позиции и в ближайших турах, а «там посмотрим», добавил бывший игрок итальянской «Фоджи»:

- Не знаю, посмотрим. Пока «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» самые сильные в чемпионате России. А как дальше будет, увидим, - цитирует слова Колыванова Vprognoze.ru.