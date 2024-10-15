​Салихова: «Спартак» боится реакции Газпрома»

Эпатажная Зарема Салихова, супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна, продолжает следить за положением вещей в «Спартаке». Салихова упрекнула московский клуб за то, что он до сих пор не сыграл товарищеский матч с братьями-сербами из «Црвены Звезды» - шаг, представляющийся совершенно логичным в свете политических репрессий на российский футбол. Салихова предположила, почему москвичи «тормозят»:

- Никакой политики! До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо боятся реакции «Газпрома» - цитирует слова Салиховой Metaratings.ru.

Сейчас московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.