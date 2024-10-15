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​Салихова: «Спартак» должен попасть в Суперлигу»

15 Октября 2024 • 02:25 Комментировать (1)

Эпатажная Зарема Салихова, супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна, продолжает следить за положением вещей в «Спартаке». Она считает, что московский коллектив обязан прыгнуть выше головы, но попасть в Суперлигу, которая, по слухам, может стартовать в 2025 году. Салихова видит клуб в этом престижном турнире.

- Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнёт функционировать с 2025 года, - цитирует слова Салиховой Metaratings.ru.

Сейчас московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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Комментарии (1) Все комментарии
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Aclark
15 Октября 2024 в 03:49
Vo dura.....!!!
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