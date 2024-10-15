​Салихова: «Спартак» должен попасть в Суперлигу»

Эпатажная Зарема Салихова, супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна, продолжает следить за положением вещей в «Спартаке». Она считает, что московский коллектив обязан прыгнуть выше головы, но попасть в Суперлигу, которая, по слухам, может стартовать в 2025 году. Салихова видит клуб в этом престижном турнире.

- Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнёт функционировать с 2025 года, - цитирует слова Салиховой Metaratings.ru.

Сейчас московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.