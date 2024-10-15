Дьяков поддержал Черчесова

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков решил вступиться за Станислава Черчесова, который терпит неудачи в роли наставника сборной Казахстана. Квалификация бывшего тренера сборной России не вызывает вопросов, считает Дьяков. Он напомнил о прежних удачных опытах Черчесова в клубном футболе, в частности, в венгерском «Ференцвароше».

- Он в Венгрии тренировал в «Ференцвароше», там он выиграл всё подряд. Тут вопрос в том, что он возглавил далеко не самую сильную сборную и то, что предыдущий тренер Адиев задрал высокую планку. Саламыч сильный и хороший тренер, это не подлежит сомнению, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

Черчесов провёл у руля сборной Казахстана четыре матча.