Также, как и в случае с Наиром Тикнизяном, к Эдуарду Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов, однако он точно намерен доиграть сезон до конца и не покинет «Краснодар». Сперцян хочет обязательно помочь «Краснодару» выиграть свой первый трофей. Об этом стало известно источникам «Евро-Футбол».

«Краснодар» был близок к победе в чемпионате России в прошлом сезоне, однако на финише уступил питерскому «Зениту». Сейчас, после одиннадцати туров нового сезона, «Краснодар», набрав 27 очков, снова лидирует в турнирной таблице, а «Зенит», уступая очко, идёт на третьем месте.