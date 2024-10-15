​Наумов считает, что московское «Динамо» лучше всего работает с болельщиками

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отметил команду, которая, по его мнению, лучше всего работает с болельщиками. Это, по словам Наумова, московское «Динамо»:

- Мне нравится, как «Динамо» привлекает болельщиков перед матчем. Они организовывают какие-то конкурсы, всякие интересны затеи. Вот тоже это повторять начал и «Зенит», - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» предстоит сыграть в Казани с «Рубином». Это случится двадцатого октября. Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.