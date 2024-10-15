К полузащитнику Наиру Тикнизяну сохраняется интерес из Европы, зимой возможны новые варианты продолжения карьеры. Об этом стало известно через источники «Евро-Футбол». Ранее армянский футболист вне России ещё не выступал.

Цвета московского клуба Тикнизян защищает с 2021 года, ранее он успел поиграть в московском ЦСКА, а также провёл пару матчей за курский «Авангард». Его нынешний клуб сейчас занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата, уступая лишь по дополнительным показателям «Краснодару».

В следующем туре «Локомотиву» предстоит сыграть с «Химками».