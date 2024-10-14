Казанский «Рубин» выложил в телеграм-канале совместное фото с изображением двух звёзд клуба, нынешней и бывшей – форварда Мирлинда Даку и вингера Хвичи Кварацхелии.

Албанский и грузинский футболисты поучаствовали в очном матче Лиги наций между их сборными. Игра прошла в Тбилиси и завершилась минимальной викторией албанцев. После неё Даку и Кварацхелия обменялись футболками.

Напомним, что Даку на данный момент проводит второй сезон в «Рубине». Хвича же третий год подряд играет в «Наполи», с которым в позапрошлом сезоне стал чемпионом Италии. Ранее грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».