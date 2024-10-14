Сёмин не считает, что «Динамо» в этом сезоне играет хуже

Легендарный тренер Юрий Сёмин высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне. «Бело-голубые» идут в турнирной таблице РПЛ по итогу 11 прошедших туров лишь на пятом месте.

«Не сказал, что клуб в этом сезоне хуже играет, чем в прошлом. В этом сезоне было несколько хороших игр, а к причинам неудач я могу отнести частый отъезд легионеров из Южной Америки», - говорит Сёмин для Metaratings, добавляя, что перелёты отнимают множество сил.

Напомним, что тренирует второй сезон подряд динамовцев Марцел Личка. В прошлом сезоне «бело-голубые» упустили чемпионство в последнем туре Премьер-лиги, проиграв «Краснодару».